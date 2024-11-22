В Дзержинске открылся Центр правильного питания

В школе № 3 Дзержинска открылся Центр правильного питания. Это стало возможным благодаря победе учебного заведения в первом интеллектуальном соревновании по правильному питанию «Здоровая Олимпиада», организованном одной из российских торговых сетей, сообщает pravda-nn.ru .

На церемонии открытия присутствовали не только ученики и преподаватели, но и такие почетные гости, как сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, мэр Дзержинска Михаил Клинков и председатель городской Думы Виктория Николаева.

В конкурсе «Здоровая Олимпиада» участвовали свыше 223 тысяч школьников и более 5800 образовательных учреждений из 88 регионов России. Участники решали задания, связанные со здоровым образом жизни и правильным питанием.

Дзержинская школа № 3 продемонстрировала наилучшие результаты и стала обладателем главного приза — 1 миллиона рублей. Благодаря полученному гранту в школе была оборудована кухня, оснащенная современной бытовой техникой, а также создан класс с информационными стендами и учебными материалами по здоровому питанию.

Совместно с гостями ученики готовили полезные бургеры из куриного филе, цельнозернового хлеба и свежих овощей. Директор школы Наталья Бубырь отметила, что в новом центре будут проводиться уроки технологии и занятия по основам социальной жизни для детей с ограниченными возможностями здоровья.