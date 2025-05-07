В Домодедове со школьниками обсудили киберпреступления

В Домодедове состоялась дискуссия о том, как подростки попадают в сети кибермошенников. Мероприятие прошло в стенах лицея № 3, где за круглым столом собрались ученики, родители, активисты и сотрудники прокуратуры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основной темой обсуждения стали онлайн-мошенничества и вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. Старший помощник прокурора Елена Дубовик акцентировала: задача встречи — не просто проинформировать, но и предотвратить возможные риски.

«Подростков привлекает возможность быстрого заработка, и они соглашаются помогать преступникам: открывают банковские карты, переводят средства или приобретают криптовалюту для аферистов», — уточнила Дубовик.

Также обсудили роль дропперов — тех, кто регистрирует счета и передает их мошенникам. Как пояснила старший помощник прокурора Юлианна Недялкова, даже если молодой человек не понимает, что становится соучастником преступления, это не снимает с него ответственности. А последствия могут быть серьезными — судимость помешает поступить в университет или устроиться на госслужбу.

Привели и конкретный случай. В январе 2025 года 16-летнему жителю Домодедова позвонил человек, назвавшийся учителем. Под видом «проверки оценок» он выманил доступ к аккаунту на «Госуслугах». Затем последовал второй звонок: аферисты заявили, что против матери подростка возбудили уголовное дело, и требовали перевести деньги на «безопасный счет». Юноша поверил и выполнил их требования.

Как обезопасить себя? Эксперты дали четкие рекомендации:

Не общаться с незнакомцами по телефону — лучше сразу прервать разговор.

Ни при каких обстоятельствах не сообщать конфиденциальную информацию по звонку.

При малейших сомнениях лично обратиться в банк для проверки.

И самое важное: если появилось ощущение обмана — немедленно звонить в полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.