В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые

Новые обвиняемые могут появиться в уголовном деле об особо крупной взятке, по которому обвиняется экс-замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщает ТАСС .

Такая информация есть в постановлении Басманного суда Москвы.

Ранее столичный суд продлил срок ареста Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина. Они останутся под стражей до 23 сентября. Еще в деле есть обвиняемый бизнесмен Александр Фомин. Он также арестован.

Бывшему замминистра предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, ему вменяют взятки на общую сумму порядка 1 млрд рублей. Якобы подрядчики, работавшие на обвиняемого, без оплаты построили для него объекты.