сегодня в 04:48

В Турции и Греции началась эвакуация людей из-за бушующих лесных пожаров

Лесной пожар в стамбульском пригороде Силиври тушат почти 700 человек и семь самолетов, эвакуированы жители 50 домов, сообщает РИА Новости .

В ликвидации пожара участвуют 7 самолетов, 3 вертолета, 56 пожарных машин и 691 человек.

Как сообщает НТВ, в турецкой провинции Измир из-за лесных пожаров эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что от аномальной жары страдают жители Франции, Германии и Италии. Власти приняли решение закрыть школы и ввели режим повышенной опасности из-за возможных пожаров.