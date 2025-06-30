Франция, Германия и Италия вводят экстренные меры из-за жары

Во Франции в 16 департаментах объявлен наивысший «красный» уровень опасности, где температура может достичь 40 градусов. Закрытие 1350 школ и предупреждения о лесных пожарах стали ответом на экстремальные условия. Еще в 84 регионах сохраняется «оранжевый» уровень тревоги.

В Германии, особенно в Берлине, ожидается резкий рост температуры до 39 градусов. Местные власти активировали систему помощи населению, опубликовав карты с расположением охлаждающих зон и питьевых фонтанчиков.

Италия оказалась разделена между двумя погодными крайностями: северные регионы, включая Ломбардию и Венето, страдают от гроз и града, тогда как центр и юг изнывают от 38-40-градусной жары под влиянием африканского антициклона «Плутон». В 17 городах, среди которых Рим, Милан и Флоренция, введен запрет на работу под открытым небом.

Испания переживает, возможно, самый жаркий июнь в истории наблюдений: в Севилье и других южных городах столбики термометров преодолели отметку в 40 градусов. Аналогичные температурные рекорды фиксируются в Греции и Португалии, где власти также предупреждают о повышенной пожароопасности.

На этом фоне прогнозы для Москвы, озвученные метеорологом Евгением Тишковцом, выглядят умеренными: ожидается, что июль в столице России пройдет в рамках климатической нормы с температурами 20-25 градусов, что резко контрастирует с экстремальной ситуацией в Европе.