Август может взять реванш и подарить столице настоящую летнюю погоду

Завершающий день июня станет самым холодным в Москве как минимум за последние 50 лет — столбики термометров не поднимутся выше +13…+15 градусов, что на 8 градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такая прохлада в конце июня последний раз наблюдалась в 1962 (+14,0) и 1976 (+14,7) годах. Погода останется пасмурной, ветреной и дождливой — ожидается до 14 мм осадков. Атмосферное давление опустится до рекордных 727 мм рт. ст. (969,3 гПа), побив предыдущий минимум 1980 года (971,2 гПа).

Первые дни июля продолжат сентябрьскую погоду: ночью +9…+12, днем +13…+16, с порывами ветра до 16 м/с. Однако уже в среду дожди ослабнут, выглянет солнце, и воздух прогреется до +20. К четвергу температура вернется к июльским нормам — около +25 градусов. Правда, к выходным снова ожидается похолодание до +20…+23 с кратковременными дождями и грозами.

В целом июль окажется близким к климатической норме, но с легкой прохладой — средние температуры составят ночью +10…+15, днем +20…+25, с редкими потеплениями до +28. Осадки останутся в пределах нормы (84 мм). По медицинским меркам, такая погода наиболее комфортна для организма.

Однако не стоит прощаться с летом раньше времени — по долгосрочным прогнозам, август может взять реванш и порадовать москвичей по-настоящему теплыми и солнечными днями, заключил специалист.