Экс-замминистра обороны Иванову и бизнесмену Бородину продлили арест

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Басманный районный суд города Москвы решил продлить срок содержания под стражей экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Это сделано в результате ходатайства органов предварительного расследования.

Арест продлен на срок 3 месяца, до 23 сентября 2024 года.

Иванов и Бородин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину они не признают.