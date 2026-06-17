США атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане

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Американские военные нанесли очередной удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане, сообщает ТАСС .

В результате удара погиб один человек.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — заявило Южное командование ВС США.

Ранее Соединенные Штаты обстреляли два гражданских грузовых судна, ошибочно приняв их за катера военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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