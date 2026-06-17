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В результате стрельбы в больнице в США погиб человек

В ходе стрельбы в больнице города Уилмингтон в американском штате Дэлавер погиб человек, сообщает РИА Новости .

«Один из пострадавших, к сожалению, скончался от полученных ранений», — рассказал шеф местной полиции Вильфредо Кампос.

Подозреваемого в стрельбе не нашли, его личность пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы в больнице в американском штате Делавэр пострадали 2 человека.

Отмечается, что доступ в больницу ограничен. Полиция просит жителей избегать этот район.

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