В результате стрельбы в больнице в США погиб человек
В ходе стрельбы в больнице города Уилмингтон в американском штате Дэлавер погиб человек, сообщает РИА Новости.
«Один из пострадавших, к сожалению, скончался от полученных ранений», — рассказал шеф местной полиции Вильфредо Кампос.
Подозреваемого в стрельбе не нашли, его личность пока не установлена.
Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы в больнице в американском штате Делавэр пострадали 2 человека.
Отмечается, что доступ в больницу ограничен. Полиция просит жителей избегать этот район.
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