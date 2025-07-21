В Балашихе устранили последствия падения бетонных плит из-за размыва грунта
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В микрорайоне Кучино городского округа Балашиха устранили последствия падения бетонных плит. Экстренные и коммунальные службы прибыли сразу после происшествия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Плиты упали из-за размыва грунта ливневыми водами. Из-за инцидента четыре припаркованные машины получили повреждения. В работах задействовали манипулятор, кран, эвакуатор, два экскаватора и 15 специалистов.
Упавшие блоки оперативно убрали, территорию привели в порядок. Оставшиеся части ограждения обследовали. Их признали безопасными. В ближайшее время на участке проведут восстановительные работы по укреплению грунта. Также восстановят подпорную стену и полностью заменят поврежденное ограждение.
В понедельник Московский регион оказался во власти стихии. Месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — была перевыполнена. Дожди не прекратятся до конца дня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.
«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.