В Балашихе устранили последствия падения бетонных плит из-за размыва грунта

сегодня в 16:55

В микрорайоне Кучино городского округа Балашиха устранили последствия падения бетонных плит. Экстренные и коммунальные службы прибыли сразу после происшествия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Плиты упали из-за размыва грунта ливневыми водами. Из-за инцидента четыре припаркованные машины получили повреждения. В работах задействовали манипулятор, кран, эвакуатор, два экскаватора и 15 специалистов.

Упавшие блоки оперативно убрали, территорию привели в порядок. Оставшиеся части ограждения обследовали. Их признали безопасными. В ближайшее время на участке проведут восстановительные работы по укреплению грунта. Также восстановят подпорную стену и полностью заменят поврежденное ограждение.

В понедельник Московский регион оказался во власти стихии. Месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — была перевыполнена. Дожди не прекратятся до конца дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.