В Астрахани школьники почтили память верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, который погиб в результате ракетных ударов по территории исламской республики, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Накануне возле стен генконсульства Ирана в Астрахани юнармейский отряд «Беркут» при гимназии № 3 провел «торжественно-траурную церемонию», приуроченную к «чествованию памяти и духовного наследия» убитого 86-летнего верховного лидера страны Али Хаменеи.

В знак глубокого уважения к государственному деятелю было организовано возложение цветов. Неравнодушные астраханцы возлагали к портрету Хаменеи цветы, свечи и мягкие игрушки. Также на стенах генконсульства повесили распечатки с цитатами президента РФ ВЛадимира Путина и, вероятно, с текстом местных представителей мусульманского духовенства, в котором они осудили «террористический акт США и сионистского режима».

Жители Астрахани искренне соболезнуют невосполнимой потере дружественного иранского народа.

28 февраля США и Израиль наконец-то нанесли давно ожидаемые удары по Ирану с целью смены режима в исламской республике. Однако аналитики считают, что «маленькая победоносная война» пошла не по плану. Сколько продлится американо-израильская операция против главного ближневосточного оппонента и что может сыграть за Иран, читайте в материале РИАМО.