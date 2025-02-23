Уже менее 48 кг: певица Глюкоза стремительно теряет вес

После произошедших скандалов и возвращения «в клубный стиль жизни» певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) продолжает сильно худеть. Ее вес уже упал ниже 48 кг, сообщает SHOT .

Артистка недавно выпустила трек и предстала перед поклонниками в новом образе.

При этом, несмотря на проведенное лечение и обещания успокоиться, через несколько месяцев певицу регулярно видели в ночных клубах, на тусовках и концертах в Москве.

Сейчас Глюкоза подняла стоимость выступления на корпоративах на 500 тыс. рублей, до 3 млн рублей. Из спиртного в райдере певицы осталась только одна бутылка коньяка Hennessy XO. Также она требует двух личных охранников и запрещает несогласованную съемку.

Ранее столичный суд арестовал спутника Глюкозы. Задержанного в аэропорту Шереметьево Александра Шевцова обвиняют в употреблении наркотиков. По такой же статье привлекали к ответственности и саму Ионову. Однако ей пришлось только выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Суд учел, что у артистки есть несовершеннолетние дети.