Утопает в цветах. РИАМО публикует фото с могилы Паши Техника

Рэпера и лидера андеграунд-группы Kunteynir Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на подмосковном Николо-Архангельском кладбище 11 апреля 2025 года. РИАМО публикует кадры с могилы скандального музыканта и звезды соцсетей, сделанные нашим корреспондентом.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Могила Паши Техника усыпана разными цветами. На ней стоит православный крест, на табличке — фотография рэпера, где он стоит в белых вещах и кепке на светлом фоне. На снимке Паша Техник смотрит вперед и улыбается.

«Ивлев Павел Николаевич. 01.07.1984 — 05.04.2025», — гласит подпись.

Родственники решили записать на табличке, что рэпер ушел из жизни 5 апреля. О смерти Паши Техника стало известно за день до этого, 4 апреля, о чем сообщала его экс-супруга Ева Карицкой и другие близкие.

На прощание с рэпером, по данным СМИ, пришли более тысячи человек. Церемония прошла в храме Петра и Павла в Лефортово, родном районе Паши Техника. Из-за чрезмерного числа присутствующих оказалась перекрыта дорога, на место приезжала полиция и производила задержания.

Прощавшиеся с Ивлевым скандировали «Паша Техник» и пели гимн России. На церемонию приходили родители Ивлева, экс-супруга, его коллеги по московской группе Kunteynir, а также другие рэперы и слушатели.

В Сети также публиковали фото Паши Техника в гробу.

Павел Ивлев скончался в Таиланде после госпитализации. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и был введен в искусственную кому. Друзья, бывшая супруга и тайские врачи боролись за жизнь рэпера, однако спасти его не удалось.

Официальная причина смерти Паши Техника — легочная инфекция, о чем говорится в заключении тайских врачей.

Павлу Ивлеву было 40 лет. У него остался шестилетний сын Иван.