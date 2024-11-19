Услуги «инкассаторов»: россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Банк России предупредил граждан о новой схеме телефонных мошенников, которые похищают денежные средства с помощью подставных курьеров, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков людям», — говорится в сообщении.

Злоумышленники звонят жертве под видом сотрудников ЦБ и сообщают о массовой атаке на банковские счета. Затем мошенники предлагают сохранить деньги от кражи с помощью бесплатной услуги «инкассаторов», которые заберут наличные и доставят их в другую кредитную организацию на временное и безопасное хранение.

В регуляторе призвали не реагировать на подобные звонки и сообщения, а также не передавать свои сбережения неизвестным лицам.

Ранее россиян попросили не устанавливать мобильные приложения на телефон по ссылкам из мессенджеров.