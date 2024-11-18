Граждан РФ просят не устанавливать приложения на телефон по ссылке из мессенджера

В конце сентября 73-летней дачнице из Балашихи по видеосвязи в мессенджере позвонил мнимый сотрудник «Мосэнергосбыта» и сообщил, что в ближайшее время у женщины на даче будет установлен счетчик нового образца, который автоматически будет передавать показания. Но уже сейчас она может начать пользоваться приложением на своем смартфоне и скачать его по ссылке, которую он любезно готов прислать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Когда пенсионерка перешла по ссылке на экране ее телефона появилась надпись «тест-работа», она не стала переживать — ведь звонивший ее предупредил о том, что для установки нового приложения потребуется время и телефон работать не будет.

Переживать она начала когда телефон включился и ей одно за другим стали приходить сообщения о списании с ее банковских счетов денежных средств.

Поверив мошенникам и перейдя по рекомендованной ссылке пострадавшая лишилась всех своих сбережений на сумму свыше 1 млн 115 тыс. рублей.

По данному факту территориальным следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, контролирует Балашихинская городская прокуратура.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, граждан просят соблюдать простые правила и рассказать о них своим близким: не скачивайте программы с неизвестных сайтов, из неофициальных магазинов приложений и не переходите по ссылкам, которые вам прислали с незнакомых аккаунтов.

Получить информацию о мобильных приложениях можно на официальных сайтах организаций.

Помните, что переходя по неизвестным ссылкам вы предоставляете возможность для удаленного доступа к вашему телефону и всей имеющейся информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.