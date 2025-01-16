Уровень воды резко поднялся в реках и каналах Петербурга

По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», в Санкт-Петербурге в реках и каналах резко поднялся уровень воды, сообщает «Фонтанка» .

На набережной Лейтенанта Шмидта ночью уровень воды составил 106 см. Тем временем в Северной столице 16 января дует западный ветер, который способствует нагонным явлениям.

Метеоролог и синоптик Александр Шувалов заявил, что в ближайшие недели Москву и Санкт-Петербург не ожидают крещенские морозы: в обеих столицах продолжается «европейская зима». По его словам, в Петербурге может быть до +3 градусов и ветреная погода.

Ранее Санкт-Петербург накрыли мощные снегопады. Из-за этого около 90 рейсов было задержано в аэропорту «Пулково» 12 января.