Без морозов: синоптик дал прогноз погоды на январь в столицах

Синоптик Шувалов: крещенских морозов в Москве и Петербурге не будет

Метеоролог и синоптик Александр Шувалов заявил, что в ближайшие недели Москву и Санкт-Петербург не ожидают крещенские морозы: в обеих столицах продолжается «европейская зима», сообщает Общественное Телевидение России .

«Без существенных осадков. Те же самые значения температуры и осадков практически и в Санкт-Петербурге, то есть практически вся средняя полоса, начиная от Питера до Воронежа, в одной и той же весовой категории», — сказал специалист.

По его словам, в Петербурге может быть до +3 градусов и ветреная погода, в Москве — не так ветрено.

В непривычно теплой погоде виноват западный ветер, но после Крещения похолодает: уже 21 января в Москве температура упадет до -6 градусов с небольшими осадками. К концу месяца столбики термометров в столице опустятся до -15, но существенных снегопадов не ожидается.

Однако в других регионах России крещенские морозы синоптики все же обещают: холода в ближайшие недели придут к жителям Казани, Екатеринбурга и городов Юго-Западной Сибири — Новосибирска, Омска, Барнаула и Тюмени.