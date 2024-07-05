Ураган «Орхан» принесет в Москву более половины месячной нормы осадков

На Москву идет ураган «Орхан». Непогода ожидается в районе 15 часов, а пик придется на 17-18 часов, сообщает SHOT .

При этом до 2-3 часов ночи в городе будет напряженно. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с. На мегаполис обрушится сильнейший ливень с грозой и градом. Может выпасть свыше 50% от месячной нормы осадков.

К началу ненастья температура в мегаполисе будет в районе плюс 30 — плюс 34 градуса, но постепенно она начнет снижаться

С персидского языка орхан переводится, как «правитель крепости».

Как ранее рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, шторм приближается к столице со стороны Смоленской и Рязанской областей. Ветер в городе уже начал усиливаться.