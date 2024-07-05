Шторм приближается: грозовые фронты надвигаются на Москву с 2 сторон

сегодня в 12:33

Со стороны Смоленской и Рязанской областей к Московскому региону приближаются грозовые фронты, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Верхняя граница облаков здесь уже превышает 8 км. А над Москвой в 12 часов еще 4-6 баллов облачность разных видов, от перистых до высоко-кучевых и кучевых облаков», — написала Позднякова в Telegram-канале.

Она добавила, что ветер уже начал усиливаться. Порывы достигают 13-15 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что 5 июля шквалы ветра могут достигать 27 м/с. Кроме того, могут образоваться смерчи.

МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей призвали на улице обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не укрываться под деревьями.