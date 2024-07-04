Шторм с ураганом надвигаются на Москву: жителей призвали быть готовыми к смерчам

На Московский регион надвигается сильный шторм: 5 июля шквалы ветра могут достигать 27 м/с. Кроме того, могут образоваться смерчи, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На Подмосковье и столицу обрушатся ливень и град. Прогремит гроза. Причем все это будет во время аномально высокой температуры воздуха: синоптики предупреждают, что столбики термометров могут подняться до 36 градусов.

Во время грозы в Подмосковье может выпасть свыше 30 мм осадков за час, в Москве — свыше 20 мм, что составляет 23,8% месячной нормы осадков в 84 мм.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что погода 5 июля в Московском регионе пойдет по петербургскому сценарию. В Северной столице ранее бушевал ураган, сопровождавшийся ливнем. В Москве и области сильнейшие дожди могут привести к кратковременным подтоплениям. Жителям посоветовали отложить поездки в этот день.

МЧС ранее объявило штормовое предупреждение в столице на 5 июля. Жителей призвали на улице обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Он означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.