В столичном регионе ожидается питерский штормовой сценарий, но хуже – синоптик

В Москве и Подмосковье в эту пятницу ожидается питерский штормовой сценарий, но ситуация может быть еще опаснее, сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В пятницу может повториться питерский штормовой сценарий, но дождя, возможно, будет больше. Питер менее континентальный, а у нас температура долго держалась на высокой отметке. На этот процесс могут повлиять дополнительные источники влажной неустойчивости, которые существуют внутри континента. То есть не исключено, что ситуация может повторить питерскую или даже быть более опасной», – сказала Позднякова.

Она добавила, что прогнозировать смерчи рано. Это делается за несколько часов, потому что это – сиюминутно возникающие атмосферные вихри. При этом, ситуация еще может поменяться.

«Ситуация может поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону. Мы дали прогноз не самого худшего, но сложного развития процесса, когда к нам с районов северо-запада подходит холодный атмосферный фронт. Это как раз тот самый фронт, который был в Санкт-Петербурге. А сейчас у нас на востоке область повышенного атмосферного давления, которая затормозила продвижение этого фронта», – рассказала синоптик.

Позднякова уточнила, что за счет вращения земли этот фронт медленно, но приближается. Возможно, что ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду.

«Местами в пятницу может выпасть до половины месячной нормы осадков. Это вновь приведет к подтоплениям, хотя они будут кратковременными. Мосводоканал и Мосводосток ко всему этому готовы, но мгновенное выпадение большого количества осадков, несомненно, приведет к подтоплениям. Гражданам, которые во второй половине дня в пятницу планируют поездки, нужно это предусмотреть, чтобы избегать мест, где обычно это бывает», – отметила синоптик.

Специалист подчеркнула, что на такое, несомненно, отреагируют и реки. В настоящий момент произошел определенный спад в столичных реках и водоемах за счет испарения. В результате уровень воды может повыситься даже на метр, заключила синоптик.