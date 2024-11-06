Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре…» Борис Криштул

Организатор кинопроизводства, педагог и заслуженный работник культуры РФ Борис Криштул скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

При этом причина смерти Бориса Иосифовича не уточняется.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении организации.

Борис Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1959 году устроился разнорабочим на Киностудию имени Горького. В 1960 году поступил на заочное отделение экономического факультета ВГИКа. В 1979 году устроился во ВГИК преподавателем.

Также Криштул занимал должность директора на киностудии «Мосфильм» и директором студии «Юность». Под руководством Бориса Иосифовича создавались такие известные кинокартины, как «Экипаж», «От зари до зари», «О бедном гусаре замолвите слово», «Фронт за линией фронта», «Рецепт ее молодости» и др.

Кроме того, Криштул известен своими книгами об истории кинематографа: «Унесенные ветром славы. Взлеты и падения великих продюсеров» (2012), «Добро пожаловать в „Юность“ (2018), „Длинная дорога в Канны“ (2022) и т. д.

Ранее на 78-м году жизни скончалась известная актриса Лидия Ильина, которая сыграла бабушку Ералаша в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Причиной смерти стали рак крови и проблемы с сердцем.