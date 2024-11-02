Озвучены причины смерти актрисы из сериала «Слово пацана» Лидии Ильиной

Причиной смерти 77-летней актрисы Лидии Ильиной, известной по роли бабушки Ералаша в известном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», стали рак крови и проблемы с сердцем. Похоронят артистку на Люберецком кладбище, сообщает SHOT .

О страшном диагнозе Лидия Викторовна узнала в начале лета текущего года. Ее самочувствие стало резко ухудшаться. Сначала Ильина передвигалась с помощью инвалидной коляски, а в последнее время не вставала с кровати.

На днях актрису госпитализировали в Люберецкую областную больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но Ильина скончалась от остановки сердца.

Все это время с артисткой находилась ее дочь, которая сейчас собирает средства на похороны. Похоронят Ильину на Люберецком кладбище.

Ильина получила широкую известность благодаря ролям в таких сериалах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Склифосовский», «Интерны», «Ивановы-Ивановы» и др.