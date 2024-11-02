Умерла актриса, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана»

Актриса из сериала «Слово пацана» Лидия Ильина скончалась в возрасте 77 лет

Умерла актриса Лидия Ильина, которая сыграла бабушку Ералаша в известном сериале «Слово пацана». Ее не стало на 78-м году жизни, сообщает SHOT .

Известно, что Ильина умерла в больнице. Также названа и предварительная причина смерти актрисы — острая сердечная недостаточность.

Медики боролись за жизнь женщины, но не смогли ее спасти.

Актриса родилась 29 ноября 1946 года. Долгие годы она играла в ТЮЗе.

Также Ильина снималась в других сериалах. Ее можно увидеть в картинах «Склифосовский», «Интерны», «Ивановы-Ивановы» и т. д. Ее последней работой стал сериал «Галя, у нас отмена-2». Он вышел на экраны в этом году.