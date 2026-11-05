В Екатеринбурге судятся с бизнесменами за тайный рецепт БДСМ-мороженого

Предприниматели судятся с екатеринбургскими бизнесменами за тайный рецепт БДСМ-мороженого, который должен был перейти им по франшизе, сообщает «Екатское чтиво» .

Два брата стояли у истоков компании, выпускающей алкогольное мороженое «БДСМ», «Мужские слезы» и «Зеленая миля». Они назвали себя лидером рынка и рассказывали о сотрудничестве с итальянским маэстро мороженого. Также бизнесмены продавали франшизу, обещая прибыль от 600 тыс. рублей в месяц, окупаемость от одного месяца.

Некоторые покупатели франшизы остались недовольны. Вместо уникальных рецептов лакомства они, по их словам, получили материалы, которые можно бесплатно найти в Сети. Одна из предпринимательниц заплатила за это 975 тыс. Женщина подчеркнула, что ей даже не передали рецепт мороженого. Сейчас клиенты пытаются вернуть свои деньги через суд.

Из-за скандала в январе этого года братья вышли из состава учредителей фирмы. Сейчас по телефонам компании никто не отвечает, а соцсети бренда не обновлялись с 2025 года.

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