Умара Джабраилова похоронили в родовом чеченском селе

сегодня в 13:36

В селе Новые Атаги в Чечне прошли похороны бизнесмена Умара Джабраилова, который покончил с собой в столице, сообщает РИА Новости .

Тело бизнесмена доставили в родовое село рано утром 3 марта. У дома, где прошла церемония прощания, собрались десятки людей.

После церемонии тело Джабраилова вынесли из дома с соблюдением религиозных обрядов. Затем участники траурной процессии пешком прошли до кладбища, где состоялись похороны.

Односельчане рассказали журналистам, что Джабраилов был отзывчивым человеком. Он многим оказывал помощь в ходе военных кампаний в республике.

Джабраилов совершил суицид в московских апартаментах. Его нашли в бессознательном состоянии и доставили в больницу, но спасти бизнесмена не удалось.

Причиной самоубийства могла стать стала затяжная депрессия на фоне наркозависимости.

