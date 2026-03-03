Труп Умара Джабраилова привезли в Чечню утром 3 марта

Происшествия

Труп предпринимателя Умара Джабраилова, который покончил с собой 2 марта в ЖК на Тверской улице в центре Москвы, привезли в Чечню утром 3 марта. Об этом ТАСС рассказали близкие мужчины.

Похороны проводятся в родном селе Джабраилова Новых Атагах. На них пришли десятки людей.

Погребальная процессия пройдет от дома близких предпринимателя до кладбища.

Ранее сообщалось, что Джабраилов мог совершить суицид из-за длительной депрессии. Она предположительно появилась на фоне наркозависимости.

