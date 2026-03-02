Стала известна основная версия смерти Умара Джабраилова

Мотивом самоубийства известного бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова стала затяжная депрессия на фоне наркозависимости. К настоящему моменту это основная версия, сообщает SHOT .

Перед смертью Джабраилов поужинал в ресторане Intercontinental Moscow Tverskaya. Затем вернулся в свои апартаменты, где и покончил с собой. При этом по пути в ресторан бизнесмен намекнул своим охранникам, что хочет совершить суицид.

Телохранители внимательно наблюдали за Джабраиловым, однако по возвращении он попросил оставить его одного. Охранники не находились с ним в одной комнате, но продолжали внимательно следить за обстановкой. Услышав звуки, они незамедлительно вызвали скорую помощь.

Врачи Боткинской больницы прилагали все усилия, чтобы спасти бывшего сенатора, но безуспешно.

Джабраилов покончил с собой в московских апартаментах. Шесть лет назад бизнесмен уже предпринимал попытку суицида, но тогда все обошлось. Сейчас перед самоубийством у Джабраилова заблокировали счета его ИП. Предварительно, экс-сенатора планируют похоронить в Чеченской Республике.

