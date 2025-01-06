Украина установила антирекорд по IQ в Европе

Самый низкий коэффициент интеллекта в Европе зафиксировали на Украине
Общество

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Самый низкий коэффициент интеллекта в Европе наблюдается на Украине, сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал International IQ test.

Средний IQ на Украине составляет 95,55, это 78-я строчка рейтинга в мире.

Таблицу умственных показателей возглавили Китай, Иран и Южная Корея.

Россия со 103 баллами находится на шестом месте.

Ранее сообщалось о зависимости алкоголизма и высокого IQ.