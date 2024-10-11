Ученые выяснили, что высокий IQ в детстве приводит к алкоголизму в зрелые годы

Повышенный IQ в детстве приводит к алкоголизму в более зрелые годы, сообщает Telegram-канал «Лента дня» .

Ученые провели исследование и выяснили, что повышение IQ на один пункт увеличивает вероятность стать жертвой спиртного на 1,6%. Таким образом, дети с высоким уровнем интеллекта чаще страдают от алкоголизма в более зрелом возрасте.

К употреблению алкоголя интеллектуалов подталкивает более напряженная работа. Кроме того, такие люди получают высокий доход, и у них есть больше возможностей для употребления спиртного в обществе.

При этом ученые уточнили, что люди с повышенным IQ менее склонны к запоям.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить наказания за незаконную продажу алкоголя. По словам депутатов, предприниматели должны осознавать строгость закона и неотвратимость наказания.