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В Госдуме призвали ужесточить наказания за незаконную продажу алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает необходимым приостанавливать деятельность торговой точки в случае если там была зафиксирована незаконная продажа алкоголя без лицензии, сообщает РИА Новости .

По его мнению, даже после однократной продажи нелегальной алкогольной продукции в торговой точке без соответствующей лицензии должна последовать незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг — любой торговлей.

Он отметил, что предприниматели должны осознавать строгость закона и неотвратимость наказания.

Ранее сообщалось, что Минздрав России рассматривает возможность введения ряда новых антиалкогольных мер, например, возможность запрета на реализацию крепкого алкоголя в торговых точках с 20.00 до 11.00.

Также рассматривается идея увеличить минимальный возраст граждан, которые вправе приобретать спиртное, — до 21 года.