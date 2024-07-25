Уехавший в США внук Пугачевой задолжал коммунальщикам 41 тыс. рублей

Актер и певец три года не платил за парковочное место в центре Москвы.

Пресняков парковал свой Lexus в период с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Сын Пугачевой является владельцем элитных апартаментов в доходном доме, который был построен по заказу князя Оболенского-Нелединского.

ГБУ «Жилищник Мещанского района» из-за долга обратилось в суд. Внук Примадонны на письма и претензии не отвечает и на связь не выходит.

Около двух лет назад актер уехал в Нью-Йорк и сейчас живет на Манхэттене, где занимается съемками клипов.

Ранее Пресняков и его жена Алена Краснова приняли решение надолго обосноваться в Штатах. В мае появилась информация, что он вернулся в Россию для продажи дома на Истре. Изначально подмосковный дом Пугачевой выставляли на продажу за 225 млн рублей, однако позже цену скинули до 132 млн рублей.