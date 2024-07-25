Уехавший в США внук Пугачевой задолжал коммунальщикам 41 тыс. рублей
Фото - © Mark Nakoykher. Собственная работа/Wikipedia.org
Уехавший в США артист Никита Пресняков, старший внук певицы Аллы Пугачевой, задолжал коммунальным службам в России 41 тыс. рублей, сообщает Mash.
Актер и певец три года не платил за парковочное место в центре Москвы.
Пресняков парковал свой Lexus в период с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Сын Пугачевой является владельцем элитных апартаментов в доходном доме, который был построен по заказу князя Оболенского-Нелединского.
ГБУ «Жилищник Мещанского района» из-за долга обратилось в суд. Внук Примадонны на письма и претензии не отвечает и на связь не выходит.
Около двух лет назад актер уехал в Нью-Йорк и сейчас живет на Манхэттене, где занимается съемками клипов.
Ранее Пресняков и его жена Алена Краснова приняли решение надолго обосноваться в Штатах. В мае появилась информация, что он вернулся в Россию для продажи дома на Истре. Изначально подмосковный дом Пугачевой выставляли на продажу за 225 млн рублей, однако позже цену скинули до 132 млн рублей.