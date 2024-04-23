Неизлечимо больной внук Пугачевой закрыл себе дорогу в Россию
Фото - © Архипова Екатерина / Фотобанк Лори
Внук Примадонны Никита Пресняков и его жена Алена Краснова приняли решение надолго обосноваться в Штатах, а их дружба с иноагентами закрывает звездной паре путь в Россию, сообщает kp.ru.
Публично ни Пресняков, ни Краснова никогда не комментировали ситуацию, сложившуюся вокруг РФ. Но своим поведением показали, что возвращаться на родину не собираются. На такие выводы наталкивают их последние фотографии и видеозаписи.
Пресняков начал поддерживать тех, кто уехал из России после начала СВО. Сейчас он дружит с иноагентами и не забывает это демонстрировать.
Возможно, внук Примадонны перестал скрывать свои взгляды после того, как Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (его мама) остались в России без заработков.
32-летний Никита Пресняков старается построить карьеру в США. Но его основной доход — из России, там у жены есть собственная фирма, приносящая около 10 млн рублей в год.
Музыкант сменил имя на Ник Прес и пытается стать клипмейкером, но пока без особого успеха. А Алена Краснова в Штатах ничем не занимается.
Несколько лет назад врачи обнаружили у Преснякова опухоль — полипы в желчном пузыре. По словам Преснякова, эта болезнь не лечится.