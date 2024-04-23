Неизлечимо больной внук Пугачевой закрыл себе дорогу в Россию

kp.ru: Никита Пресняков закрыл себе путь в РФ дружбой с иноагентами

Внук Примадонны Никита Пресняков и его жена Алена Краснова приняли решение надолго обосноваться в Штатах, а их дружба с иноагентами закрывает звездной паре путь в Россию, сообщает kp.ru .

Публично ни Пресняков, ни Краснова никогда не комментировали ситуацию, сложившуюся вокруг РФ. Но своим поведением показали, что возвращаться на родину не собираются. На такие выводы наталкивают их последние фотографии и видеозаписи.

Пресняков начал поддерживать тех, кто уехал из России после начала СВО. Сейчас он дружит с иноагентами и не забывает это демонстрировать.

Возможно, внук Примадонны перестал скрывать свои взгляды после того, как Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (его мама) остались в России без заработков.

32-летний Никита Пресняков старается построить карьеру в США. Но его основной доход — из России, там у жены есть собственная фирма, приносящая около 10 млн рублей в год.

Музыкант сменил имя на Ник Прес и пытается стать клипмейкером, но пока без особого успеха. А Алена Краснова в Штатах ничем не занимается.

Несколько лет назад врачи обнаружили у Преснякова опухоль — полипы в желчном пузыре. По словам Преснякова, эта болезнь не лечится.