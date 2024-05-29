Появились подробности тайного возвращения в Россию внука Пугачевой

Изначально подмосковный дом Пугачевой выставляли на продажу за 225 млн рублей, однако позже цену скинули до 132 млн рублей. В особняке в поселке Малые Бережки 3 этажа, гараж на 3 машины и отдельный домик для прислуги. На территории также есть причал с выходом к воде. Общая площадь особняка — 1 тыс. кв. м.

Соседи подтверждают, что родственник Примадонны приехал «одним днем, чтобы дачу выставить на продажу».

«Недавно приезжал Никита. Видимо, вернулся в Россию ради денег, одним днем, чтобы дачу выставить на продажу. Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор, как она отдала дачу внуку, больше сюда не ездит», — рассказала соседка звездной певицы.

По словам женщины, на даче до сих пор живет повариха Лена, которая работала у Аллы Борисовны. В целом территория дома, по словам соседей, сейчас неубрана и запустела.

Недавно Пресняков снизил цену продаваемого особняка еще на 7 млн рублей. Таким образом, дом продается со скидкой в 100 млн рублей от первоначально заявленной суммы — за 125 млн рублей.