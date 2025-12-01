сегодня в 22:50

Ученые заявили, что Солнце может накапливать энергию для супервзрыва

В пятнах на Солнце может накапливаться энергия для супервзрыва, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в этом году. Общая площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1,6 тыс. единиц.

Ученые не исключили, что в новой группе пятен «копится энергия для супервзрыва».

Ранее на Солнце произошло редкое астрономическое событие — магнитные волокна от вспышки класса X1.7, зарегистрированной 9 ноября, полностью поглотили гигантский газовый протуберанец протяженностью 300 тысяч километров.

До этого планета уже пережила мощную магнитную бурю, вызванную предыдущими солнечными вспышками. Взрыву был присвоен балл X1.79 (высший уровень).

