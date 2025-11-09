Мощнейший взрыв произошел на Солнце

сегодня в 11:51

Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую вспышку. Выброс плазмы произошел вдоль линии Солнце — Земля, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале .

Взрыву присвоен балл X1.79 (высший уровень). Выброс плазмы направлен на Землю, он частично смещен к северу.

Такие сильные вспышки приводят к серьезным нарушениям радиосвязи, сбоям в работе спутников. Кроме того, они могут вызвать сильную магнитную бурю на нашей планете.

С 6 по 8 ноября на Земле произошли несколько сильных магнитных бурь в результате выброса плазмы от солнечных вспышек. Одна из последних была мощностью G2.3.

