ИКИ РАН: магнитная буря мощности G2.3 обрушилась на Землю

На Земле идет магнитная буря в диапазоне от средней до сильной — уровня G2.3. Она началась примерно в 03:00 8 ноября, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

С 6 по 8 ноября произошли одни из наиболее мощных геомагнитных бурь более, чем за весь месяц. Последний раз похожая ситуация была 1-3 октября.

При этом геомагнитная ситуация могла быть и хуже. Буря прошла по благоприятному сценарию.

Геомагнитные предупреждения действуют и дальше. При этом мощных ударов не ожидается.

«В то же время всплеск солнечной активности не завершен, и риски новых сильных вспышек пока сохраняются», — подчеркнули в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.