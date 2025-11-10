Ученые зафиксировали уникальное космическое явление на Солнце

сегодня в 06:54

На Солнце произошло редкое астрономическое событие — магнитные волокна от вспышки класса X1.7, зарегистрированной 9 ноября, полностью поглотили гигантский газовый протуберанец протяженностью 300 тысяч километров.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН описали этот процесс как «плазменного удава», с механической точностью обвивающего свою жертву под воздействием электрических токов и разницы газового давления.

Явление сопровождалось эффектом «щупалец», утянувших остатки холодного газа в поверхность светила.

Ученые предупредили, что уничтожение протуберанца может увеличить массу плазменного облака, направляющегося к Земле, что способно усилить геомагнитные возмущения.

Ранее планета уже пережила мощную магнитную бурю, вызванную предыдущими солнечными вспышками.