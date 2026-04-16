В Нижегородской области выросли случаи ОРВИ и диабета

В 2025 году в Нижегородской области чаще всего обращались за помощью из-за болезней дыхания, сердца и сосудов. Число случаев по онкологии выросло на 10,5%, сообщает ИА «Время Н» .

По данным Росстата, в 2025 году в структуре заболеваемости лидировали патологии органов дыхания, системы кровообращения и костно-мышечной системы. В Нижегородской области, где по ОМС застрахованы 1,9 млн человек, зафиксирован рост обращений по ряду диагнозов.

Чаще всего увеличивались случаи острого назофарингита — на 11% (80,8 тыс.), сахарного диабета II типа — на 8% (95,5 тыс.), гипертензивной болезни сердца — на 7% (405 тыс.), нарушений зрения — на 7% (71 тыс.), хронической ишемической болезни сердца — на 4% (85,5 тыс.).

По общему числу обращений лидировали гипертензивная болезнь сердца (405 тыс.), острые инфекции верхних дыхательных путей (327 тыс.), кариес (160 тыс.), цереброваскулярные болезни (151 тыс.) и дорсалгия (122,8 тыс.).

Количество случаев медпомощи по онкологии выросло на 10,5%. Чаще выявляли опухоли молочной железы (10,7 тыс.; +11,5%), органов пищеварения (10,2 тыс.; +11%), кожи (8,4 тыс.; +15,1%), а также женских и мужских половых органов.

Около 90% медпомощи оказано амбулаторно, почти четверть обращений — с профилактической целью. Одна госпитализация обходится более чем в 30 раз дороже профилактического осмотра, поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию по ОМС.

