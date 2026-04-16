Депутат Колесник предложил выкупить Вечный огонь в Даугавпилсе

Власти Даугавпилса планируют демонтировать монумент с Вечным огнем. В ответ депутат Госдумы Андрей Колесник выступил с инициативой выкупить объект и перевезти его в Россию вместе с прахом советских воинов.

Парламентарий подчеркнул, что финансовый вопрос не станет препятствием и инициативу могут поддержать граждане.

«Есть вариант поговорить с латышами. Вплоть до того, чтобы выкупить Вечный огонь, который хотят демонтировать в Даугавпилсе. Дело не в деньгах. Уверен, что народ скинется. В любом варианте нужно перевозить в Россию прах погибших советских воинов, благодаря которым мы все живем. Я согласен с вариантом выкупа. Может быть и такой вариант, в том числе и для Вечного огня, который является для каждого нормального гражданина России, советского человека, святым», — сказал Колесник.

Ранее в Адыгее мужчина потушил Вечный огонь, бросив в него одежду, и скрылся. Правоохранительные органы установили его личность и возбудили уголовное дело.

