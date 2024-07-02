Ученые создали уничтожающих рак нанороботов

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В журнале Nature Nanotechnology опубликовали информацию о создании нанороботов, способных уничтожать раковые клетки у мышей, сообщает Lenta.ru .

Научное открытие совершили ученые Каролинского института в Швеции. Они разработали нанороботов на основе ранее изготовленных пептидных структур в виде гексагонального узора, который обладают цитотоксичным действием.

Так как оно действует хаотично, уничтожая даже здоровые клетки, исследователи спрятали его внутри наноструктуры, сконструированной из ДНК.

Активатором этой системы становится низкий уровень pH или кислая микросреда, после чего она начинает действовать против опухолевых тканей. В обычном, нормальном состоянии она остается бездействовать.

Эффективность нанороботов подтвердили в экспериментах над мышами с опухолями молочной железы. Система помогла снизить рост опухоли на 70%. Далее ученые собираются проверять созданное «оружие» на более сложных и агрессивных видах рака.

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