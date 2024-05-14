По всей России пропал импортный препарат «Эндоксан», необходимый больным раком

Минимум в 50 регионах России из аптек пропал импортный препарат «Эндоксан» от американской фирмы Baxter и его отечественные аналоги. В Минздраве на этот счет заверили, что в стране есть альтернативные режимы лечения и дженерики, сообщает газета «Известия» .

Журналисты обратились в Baxter с вопросом о причинах пропажи лекарства из большинства региональных аптек, но в компании на запрос не ответили.

«Аналоги „Эндоскана“ производятся как в России, так и, например, в Белоруссии», — заявила завотделом лекарственного лечения злокачественных новообразований Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба Наталья Фалалеева.

Российские аналоги «Эндоксана» производят компании «Фармасинтез», «Промомед», «Верофарм» и «Деко».

В «Фармасинтезе» на вопрос, продолжается ли выпуск лекарства и почему его нет в аптеках, ответили, что в 2023 году в гражданский оборот выпустили 180 упаковок препарата. Представители компании также заявили, что в случае необходимости они готовы увеличить объемы производства аналога «Эндоксана».