Ученые опровергли распад подозрительной кометы 3I/ATLAS

В Сети появились слухи о распаде на фрагменты кометы 3I/ATLAS. Ученые опровергли эту информацию и объяснили, что распад зафиксировали у другого объекта с похожим названием, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

C/2025 K1 (ATLAS) начал распадаться еще 12–13 ноября. На опубликованных кадрах видны минимум 3 крупных фрагмента. При более высокой детализации они могут различаться еще на более мелкие ядра.

Также в начале месяца развалилось ядро кометы C/2025 R2 SWAN. Примерно в это же время распалась и комета Геннадия Борисова C/2025 V1 (Borisov).

При этом физик-теоретик Ави Леб пытается доказать, что подозрительная комета 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение. Основанием для таких убеждений стала ее неимоверная прочность. Небесное тело выдержало сближение с Солнцем и перенесло несколько ударов плазмы.

Ранее в НАСА рассказали, что комета 3I/ATLAS могла прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной системы. Российские специалисты также склоняются к версии внесолнечного происхождения 3I/ATLAS.

Обнаружение этого межзвездного тела произошло 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS, разработанной NASA для мониторинга астероидов, представляющих опасность для Земли, и других небольших объектов космоса.

