Российские ученые допустили, что 3I/ATLAS является искусственным объектом

Сохранение целостности рядом с Солнцем объекта 3I/ATLAS дает основания предполагать его неземное происхождение. Об этом заявил экс-профессор астрофизики Гарвардского университета Ави Леб, и такого же мнения придерживаются российские ученые, сообщает ТАСС .

Поводом для комментария Леба послужила публикация от 11 ноября на портале Astronomer’s Telegram. В статье утверждается, что снимки 3I/ATLAS свидетельствуют о его устойчивости при сближении с Солнцем, то есть он не распался и, возможно, является искусственным объектом.

Российские специалисты также склоняются к версии внесолнечного происхождения 3I/ATLAS, полагая, что комета прибыла из другой звездной системы. Обнаружение этого межзвездного тела произошло 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS, разработанной NASA для мониторинга астероидов, представляющих опасность для Земли, и других небольших объектов космоса.

3I/ATLAS является третьим межзвездным объектом, зарегистрированным астрономами за историю наблюдений. Первым был астероид Оумуамуа, обнаруженный осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, открытая российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

