Ави Леб: комета цела после сближения с Солнцем и излучает собственный свет
Гарвардский астрофизик Ави Леб представил новые доказательства возможного искусственного происхождения межзвездного объекта 3I/ATLAS, сообщает РИА Новости.
Ученый обратил внимание на две ключевые аномалии: объект сохраняет структурную целостность после прохождения вблизи Солнца, что нетипично для естественных комет, и продолжает излучать собственный свет неизвестной природы.
В своей публикации Леб отметил, что устойчивость 3I/ATLAS к солнечному нагреву «вызывает удивление», поскольку подобные тела обычно распадаются под воздействием гравитации и температуры.
Ранее исследователь уже предполагал, что объект может представлять собой инопланетный зонд с мощным источником энергии, способным генерировать свечение, аналогичное автомобильным фарам.
Открытие ставит перед научным сообществом задачу пересмотра природы этого древнейшего из известных космических тел, чей возраст оценивается в 7,5 миллиардов лет.