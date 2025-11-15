Ави Леб: комета цела после сближения с Солнцем и излучает собственный свет

сегодня в 05:36

Ученый снова заявил о возможном искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS

Ученый обратил внимание на две ключевые аномалии: объект сохраняет структурную целостность после прохождения вблизи Солнца, что нетипично для естественных комет, и продолжает излучать собственный свет неизвестной природы.

В своей публикации Леб отметил, что устойчивость 3I/ATLAS к солнечному нагреву «вызывает удивление», поскольку подобные тела обычно распадаются под воздействием гравитации и температуры.

Ранее исследователь уже предполагал, что объект может представлять собой инопланетный зонд с мощным источником энергии, способным генерировать свечение, аналогичное автомобильным фарам.

Открытие ставит перед научным сообществом задачу пересмотра природы этого древнейшего из известных космических тел, чей возраст оценивается в 7,5 миллиардов лет.