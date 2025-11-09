Ученые впервые поймали сигнал от космического объекта 3I/ATLAS

сегодня в 07:23

Ученые впервые зафиксировали радиосигнал, который идет от загадочного инопланетного объекта 3I/ATLAS, вторгнувшегося в Солнечную систему, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Astronomer’s Telegram.

Радиосигнал поймал находящийся в Южной Африке радиотелескоп MeerKAT. Это произошло еще 24 октября. Ранее все подобные попытки завершались неудачей.

Радиосигнал был обнаружен в линиях 1665 МГц и 1667 МГц. По словам ученого из Гарвардского Университета Ави Леба, исследователи попытаются поймать его еще раз 16 марта 2026 года, когда объект будет проходить мимо Юпитера.

Попытку в следующем году будет осуществлять космический аппарат «Юнона».

По основной версии, 3I/ATLAS — это комета возрастом более семи с половиной миллиардов лет. Однако некоторые считают, что объект может быть космическим кораблем.

Ранее сообщалось, что 3I/ATLAS изменил курс у Солнца, отклонившись от предсказанной гравитационной орбиты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.