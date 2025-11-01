Траектория межзвездного объекта ATLAS изменилась

Объект, достигший 29 октября ближайшей к Солнцу точки, отклонился от предсказанной гравитационной орбиты. Специалист НАСА Дэвид Фарноччия предоставил данные, согласно которым это отклонение достигло четырех угловых секунд, что доказывает: на объект действуют силы, выходящие за рамки простой гравитации.

Основная научная версия гласит, что 3I/ATLAS является кометой, а сдвиг траектории вызван ее стремительной дегазацией — процессом, когда лед ядра испаряется под лучами Солнца, образуя хвост и работая как естественный двигатель. Однако Леб указывает на парадокс: для столь серьезного маневра объект должен был бы потерять не менее одной шестой своей массы, что привело бы к формированию гигантского и хорошо заметного облака газа и пыли.

«Если обнаружить такое облако не удастся, это станет веским доводом в пользу гипотезы об искусственном происхождении», — заявляет ученый. В этом случае аномальное изменение курса можно объяснить работой двигательной установки некоего инопланетного аппарата.

Не все эксперты разделяют смелую гипотезу Леба. Еще в августе профессор Сергей Язев из Института солнечно-земной физики СО РАН категорично заявил, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.