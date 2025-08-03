Астроном Язев: комета 3I/ATLAS не является «инопланетным истребителем»

В Сети распространилась одна из версий, что недавно открытая комета 3I/ATLAS якобы является инопланетным истребителем, который может представлять угрозу для Земли. По словам старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, профессора Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергея Язева, на самом деле это не так, и комета не является не только кораблем, но и не представляет никакой угрозы для нашей планеты, пишет ТАСС .

«Обсуждаемый объект никогда не окажется вблизи Земли — он пройдет в нескольких десятках миллионов километров от нашей планеты. Никто не может сказать, какие размеры обычны, а какие необычны для межзвездных комет. Эта статистика пока смехотворно мала», — сказал Язев.

Ученый также отметил, что комета является именно кометой, а не чем-то иным. С Землей она не встретится, поэтому населению планеты не стоит переживать на этот счет.

Ранее известный гарвардский физик-теоретик Ави Леб заявил, что 3I/ATLAS имеет слишком большие размеры, поэтому может являться инопланетным кораблем, который несет либо зонд, либо оружие. По его данным, межзвездный объект может достигнуть Земли с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.