Ученый счел инопланетным кораблем комету 3I/ATLAS

Необычная комета 3I/ATLAS, обнаруженная в июле 2025 года, стала предметом горячих научных дебатов. Известный гарвардский физик-теоретик Ави Леб, автор нашумевшей книги о внеземных цивилизациях, предположил, что этот 20-километровый объект может иметь искусственное происхождение, сообщает РБК .

«Размеры и траектория этого тела выходят за рамки обычных космических закономерностей», — заявил ученый в интервью Daily Mail.

По расчетам астрономов, в октябре 2025 года комета приблизится к Солнцу на расстояние 2 астрономических единицы, а ее скорость относительно Земли к апрелю 2026 года может достичь рекордных 90 км/с.

Хотя объект не представляет угрозы для нашей планеты, его параметры вызывают вопросы у научного сообщества. Российский астроном Натан Эйсмонт из Института космических исследований РАН подверг скепсису версию Леба.

«Нет никаких оснований считать этот объект творением внеземного разума. Это типичный пример научной сенсационности», — отметил он.

Ранее Ави Леб уже заявлял о возможном искусственном происхождении межзвездного объекта Оумуамуа, что вызвало бурную дискуссию в научных кругах.