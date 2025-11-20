В НАСА объяснили, откуда могла прилететь комета 3I/ATLAS

В НАСА рассказали, что комета 3I/ATLAS могла прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной системы, сообщает РИА Новости .

«Есть косвенные доказательства того, что, учитывая скорость, с которой она вошла в нашу Солнечную систему, она прибыла из каких-то очень старых (звездных — ред.) популяций — из звездной системы (образовавшейся — ред.) вокруг очень старой звезды», — рассказал ведущий научный сотрудник Том Стэтлер.

При этом отмечается, что точное место происхождения кометы не установлено.

Российские специалисты склоняются к версии внесолнечного происхождения 3I/ATLAS, полагая, что комета прибыла из другой звездной системы. Обнаружение этого межзвездного тела произошло 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS, разработанной NASA для мониторинга астероидов, представляющих опасность для Земли, и других небольших объектов космоса.

3I/ATLAS является третьим межзвездным объектом, зарегистрированным астрономами за историю наблюдений. Первым был астероид Оумуамуа, обнаруженный осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, открытая российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

